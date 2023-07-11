«Сзади укусила сына за ногу». 4-летний мальчик и еще один ребенок пострадали от бездомных собак в Рязани

Двоих детей покусали собаки на Касимовском шоссе в Рязани.

На Касимовском шоссе в Рязани бездомная собака укусила 4-летнего ребенка. Об этом мама мальчика сообщила в группе «Новости Рязани ВКонтакте». По словам женщины, инцидент произошел 10 июля около ЖК «Голландия».

«Шли вдоль дороги и она сзади укусила моего сына за ногу. Мы обратились в травмпункт. Там оказалось, что по этому адресу в этот же день был еще пострадавший ребенок», - рассказала рязанка.

Женщина сетует, что теперь ребенку делают уколы от бешенства. При этом он и так проходит систематическое лечение, и прививки ему противопоказаны. Также она отмечает, что агрессивная собака была в стае из 5-6 бродячих животных, которых подкармливают местные бабушки.

«Службы не реагируют и отказываются решать данную проблему. Хочу добиться результатов, поэтому обращаюсь во все инстанции, а так же придаю огласке населению, ведь мы не единственные и такие стаи в каждом районе», - отметила мама пострадавшего мальчика.