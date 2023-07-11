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НовостиОбщество11 июля 2023 14:42

Размыло мост, отремонтированный по поручению рязанского губернатора месяц назад

В Рязанской области отремонтированный по поручению губернатора мост размыло после первых ливней
Источник:kp.ru
В Рязанской области отремонтированный по поручению губернатора Павла Малкова мост размыло после первых ливней.

В Рязанской области отремонтированный по поручению губернатора Павла Малкова мост размыло после первых ливней.

В Путятинском районе размыло мост, который отремонтировали по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова 3 июня 2023 года. Речь идет о мосте через реку Волово в деревне Поликаново.

«Вы поручали отремонтировать нам этот мост. Ремонт произвели в начале июня всего за несколько часов. За последние два дня в деревне были проливные дожди, и мост просто размыло. Жители не могут ни въехать, ни выехать. Прошу вас вновь отреагировать на данную проблему, так как ремонт произвели некачественно», - обратилась к губернатору рязанка Ольга Пичугина.

Еще в июле 2022 года местные жители жаловались, что из-за полуразрушенного моста (трубопереезда) через реку Волово пожарная техника не может добраться до деревни. Спустя год мост отремонтировали.

Глава администрации Путятинского района Валерий Рябков сообщил тогда, что при поддержке минтранса ремонт завершен. А пресс-служба правительства Рязанской области добавила, что «качеством работ жители деревни остались довольны».