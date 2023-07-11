Две полосы улицы Семинарской в Рязани перекрыли из-за ремонта теплосетей.

Сотрудники МУП «РМПТС» при обходе теплосетей обнаружили повреждение в районе дома №15 на улице Семинарской. Чтобы провести ремонт, пришлось аварийно отключить участок 3-й тепломагистрали и приступить к вскрытию проезжей части.

«Для устранения последствий аварии ограничено движение по двум полосам улицы Семинарской по направлению в сторону улицы Каширина», - сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Завершить работы на трубопроводе планируется до конца текущих суток, 11 июля, а восстановить движение — до конца следующих суток, 12 июля. На время ремонта по ряду адресов отключена горячая вода.