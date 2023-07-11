В Путятинском районе Аркадий Фомин проверил ход ремонта двух школ и строительства дороги

Аркадий Фомин проинспектировал ход ремонта школы в поселке Новая Деревня Путятинского района.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин проинспектировал ход ремонта школы в поселке Новая Деревня Путятинского района. На объекте, для которого из резервного фонда губернатора Рязанской области выделено 2,2 млн рублей, он побывал вместе с местными депутатами.

Глава регионального парламента отметил, что работы идут по графику: поменяны полы, внутренние перегородки и оконные блоки, скоро появятся и новые двери. 1 сентября в обновленную школу придут 32 ученика.

Также Аркадий Фомин побывал в Карабухинской средней школе, где в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» идет ремонт спортивного зала. Он подтвердил, что основные работы уже выполнены. Сроки подрядчиком соблюдаются.

«Ребята очень хотели заниматься физкультурой в комфортных условиях. В этом году появилась возможность провести качественный ремонт школьного спортивного зала. Нет сомнений, что к 1 сентября у ребят будет хороший, полноценный спортзал», – приводит комментарий Аркадия Фомина пресс-служба Рязоблдумы.

В Карабухинской средней школе идет ремонт спортивного зала.

Посетив улицу Красносоюзскую в селе Путятино, Аркадий Фомин ознакомился с ходом работ на дороге, о строительстве которой парламентария ранее просили местные жители. По результатам конкурсного отбора, который состоялся в конце 2022 года, на объект выделена субсидия из областного бюджета. До 15 августа строительство дороги должно быть завершено.

«Люди эту дорогу очень ждут. Уверен, что подрядчик исполнит все обязательства вовремя и жители Путянинского района получат хорошую дорогу с качественным, долговечным покрытием», – подытожил Аркадий Фомин.