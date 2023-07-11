Постоялец рязанского хостела угрожал другим клиентам молотком и ножом

Оперативная фотосъемка из хостела.

Вечером в понедельник, 10 июля, в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении одного из постояльцев хостела на улице Горького в Рязани. На место незамедлительно выехали полицейские.

Выяснилось, что 43-летний мужчина угрожал другим клиентам хостела молотком и ножом, а также угрожал убийством и душил свою 22-летнюю девушку, пытавшуюся его успокоить. Буянивший был обезврежен и для дальнейшего разбирательства доставлен в отделение полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.