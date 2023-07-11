Дмитрий Репников станет депутатом Рязоблдумы вместо Никиты Усачева

Дмитрий Репников. Фото: ryazan.ldpr.ru

Место сложившего полномочия Никиты Усачева в Рязанской областной Думе займет его коллега по ЛДПР Дмитрий Репников, ныне депутат Рязгордумы. Как утверждает Vidsboku, партия подала в избирательную комиссию документы о передаче мандата.

Никита Усачев покинул региональный парламент после вступления в силу приговора по уголовному делу о мошенничеству, которым он осужден на условный срок. Сам экс-депутат выступал за передачу мандата Александру Шерину, который из ЛДПР исключен.

Дмитрию Репникову 41 год. Он окончил МГУ и РАНХиГС, является кандидатом экономических наук. Местом работы на сайте гордумы указано МГТУ имени Н.Э. Баумана, где Репников - замдиректора Инновационного технологического центра Комплекса научной политики и доцент кафедры №3 Зенитных ракетных войск военного учебного центра.