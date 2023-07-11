Выпускной в РГУ пройдет 14 июля в Рязанском кремле

Выпускной в РГУ пройдет 14 июля впервые в Рязанском кремле.

14 июля состоится торжественная церемония вручения дипломов РГУ имени Есенина. Впервые выпуск молодых специалистов университета пройдет на территории Рязанского Кремля, у памятника Сергею Есенину.

«Впервые в истории университета выпускники всех факультетов и институтов РГУ отпразднуют выпускной совместно», - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Выпускникам, их родителям и гостям творческие коллективы РГУ и приглашенные артисты исполнят музыкальные и танцевальные номера, будут работать фотозоны. Все участники торжества смогут попробовать кашу «От Есенина».

Начало мероприятия в 12:00.