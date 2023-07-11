Вступил в силу приговор по делу об убийстве армянина в кафе «Райский аппетит»

Армянину, застрелившему компаньона в кафе «Райский аппетит», дали 10 лет колонии.

39-летнего уроженца Армении признали виновным в убийстве компаньона в кафе «Райский аппетит» в Рязани, сообщает прокуратура Рязанской области, которая и поддержала обвинение при рассмотрении уголовного дела в суде.

Суд установил, что в 17 июня 2022 года у 39-летнего уроженца Армении и его партнера по бизнесу произошел конфликт. Мужчины не поделили выручку от кафе «Райский аппетит». Во время ссоры мужчина не менее четырех раз выстрелил в грудь своему земляку, от полученных ран последний скончался на месте.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемый активно помогал следствию, частично возместил причиненный вред, имеет иждивенцев. Кроме того, суд учел и «некорректное поведение самого потерпевшего».

Приговором суда по совокупности преступлений – убийство и незаконное ношение оружия и боеприпасов - назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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