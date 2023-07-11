Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 июля 2023 8:34

Потенциальным председателем счетной палаты Рязани называют Павла Панина

Назначение может состояться уже в июле
Источник:kp.ru

Контрольно-счетную палату Рязани может возглавить Павел Панин. Telegram-канал «РязИнформБюро» прогнозирует назначение в июле и отмечает, что карьера кандедата была связана с юридической, аудиторской и контрольной деятельностью.

15 июня сложил полномочия прежний руководитель, бывший вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, который возглавлял КСП с 2018 года.

Что касается Павла Панина, то речь, похоже, идет о человеке, назначенном в 2018-м году на должность заместителя руководителя УФАС по Рязанской области. Ныне он в структуре руководства не значится.