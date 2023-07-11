Ремонт контактной сети в Рязани начнут с центральных улиц

Ремонт контактной сети в Рязани за 70 млн рублей проведут на центральных улицах.
70 млн рублей выделено из регионального бюджета на обновление контактной сети троллейбусов в Рязани, сообщает группа «Рязанская область». Ремонт начнут с центральных улиц.
Где пройдут работы:
- Первомайский проспект;
- улица Ленина;
- площадь Ленина;
- улица Соборная;
- площадь Соборная.
Также в планах замена опор контактной сети на улицах Вокзальной, Маяковского, Новой, площади Мичурина, а также на Московском и Касимовском шоссе.
Ранее от представителей исполнительной власти звучала информация, что на замену троллейбусных сетей в Рязани необходимо порядка 800 млн рублей (читать подробнее).