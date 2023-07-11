Ремонт контактной сети в Рязани начнут с центральных улиц

Ремонт контактной сети в Рязани за 70 млн рублей проведут на центральных улицах.

70 млн рублей выделено из регионального бюджета на обновление контактной сети троллейбусов в Рязани, сообщает группа «Рязанская область». Ремонт начнут с центральных улиц.

Где пройдут работы:

- Первомайский проспект;

- улица Ленина;

- площадь Ленина;

- улица Соборная;

- площадь Соборная.

Также в планах замена опор контактной сети на улицах Вокзальной, Маяковского, Новой, площади Мичурина, а также на Московском и Касимовском шоссе.

Ранее от представителей исполнительной власти звучала информация, что на замену троллейбусных сетей в Рязани необходимо порядка 800 млн рублей (читать подробнее).