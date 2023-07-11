Иномарка с несовершеннолетними попала в смертельное ДТП в Милославском районе

Вечером 10 июля в Милославском районе произошло смертельное ДТП.

Вечером 10 июля в Милославском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 99 км автодороги Михайлов - Милославское 21-летний житель поселка Милославское за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer на скорости не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. Кроме того, травмы получили пассажиры иномарки – двое в возрасте 17 лет и один 16-летний.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и 11 - получили различные травмы.