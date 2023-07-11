Губернатор Малков получил ряд указаний от Рослехоза по лесному хозяйству

Рослесхоз поручил Малкову усилить работу по своевременному обнаружению и тушению лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Рослесхоза Иван Советников указал губернатору Рязанской области Павлу Малкову на необходимость «принятия конкретных мер, направленных на повышение уровня эффективности осуществления лесных полномочий».

В частности, федеральный чиновник поручил Малкову усилить работу для своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров. Кроме того, губернатору необходимо улучшить работу по восстановлению лесов.

Кроме Павла Малкова поручения получили главы еще шести регионов, где есть определенные проблемы в сфере лесного хозяйства.

Чиновники Рослесхоза рекомендовали главам субъектов рассмотреть кадровый вопрос, а также вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности представителей лесных ведомств за ненадлежащее исполнение, возложенных на них обязанностей.

«До 1 сентября регионы должны доложить Рослесхозу о принятых мерах», - подчеркнул глава ведомства.

С начала пожароопасного сезона на территории Рязанской области зафиксировано 16 лесных пожаров. Все возгорания ликвидировали в день обнаружения. После обследования на местности общая площадь пожаров составляет 36,327 га.

Последний лесной пожар произошел 9 июля на землях Касимовского лесничества. Лес загорелся после удара молнии во время грозы.