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НовостиОбщество11 июля 2023 6:50

На Первомайском проспекте водители выезжают на встречную полосу путепровода

Схема движения стала прежней, но почему-то не все обращают внимание на знаки
Источник:kp.ru
На Первомайском проспекте водители продолжают выезжать на встречную полосу путепровода.

На Первомайском проспекте водители продолжают выезжать на встречную полосу путепровода.

После запуска движения по ранее перекрытому участку Первомайского проспекта в Рязани схема движения по путепроводу стала прежней. То есть полоса, отданная ранее под поворот на улицу Каширина, теперь вновь работает в направлении площади Победы.

Над полосой специально установлен знак «Въезд запрещен», однако некоторые автомобилисты, не обращая на него внимания, продолжают выезжать на «встречку». Фотографии появились в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

«Народ, ну сели за руль, проснитесь. Оценивайте ситуацию на дороге. Первомайку до Каширина открыли, для тупых перед мостом повесили кирпич. Нет, фигачат по встречке», - комментирует автор.

"Кирпич" невнимательных не останавливает.

"Кирпич" невнимательных не останавливает.