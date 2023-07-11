У магазина «Красное и Белое» в Рязани трубой избили посетителя. Нападавшего сурово осудили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московском районном суде вынесли приговор 33-летнему рязанцу, избившего трубой приятеля возле алкомаркета «Красное и Белое», сообщает прокуратура Рязанской области.

Согласно обвинению, вечером 3 июня 2022 года, около магазина «К&Б», расположенного на улице Октябрьской, пьяный рязанец встретил малознакомого ему мужчину, с которым ранее у него произошел небольшой конфликт.

Мужчина вошел в магазин, а рязанец, увидев у фасада здания металлическую трубу, схватил ее, и когда мужчина вышел из магазина, избил его. Дважды ударил по голове и не менее трех раз по груди, и только тогда потерпевшему удалось выхватить трубу. Нападавший же бросился бежать.

В результате нападения мужчине попал в больницу с опасными для жизни травмами.

С учетом ранее вынесенного приговора за аналогичное преступление, рязанца приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Сторона защиты не согласилась со столь суровым приговором и подала апелляционную жалобу, но судебная коллегия по уголовным делам Рязанского областного суда жалобу отклонила, а приговор оставила без изменения.

«Назначенное наказание признали справедливым, поскольку преступление совершено в период рассмотрения Московским районным судом уголовного дела в отношении того же осужденного за аналогичное преступление», - говорится в релизе прокуратуры.

А пару дней назад в Рязани ушлый вор спокойно вошел в кабинет одной из организаций, пока бухгалтера не было на месте, взял со стола ключи от сейфа, открыл и – похитил 640 тысяч рублей (вот на что он их потратил).