В Горроще выявили превышение ПДК сероводорода в воздухе в 4,4 раза

Передвижная экологическая лаборатория выявила на улице Островского в Рязани три превышения ПДК сероводорода в воздухе. Замеры проводились у дома №29 7 июля между 11:20 и 15:20. Максимальную концентрацию, которая была выше предельно допустимой в 4,4 раза, приборы зафиксировали в 14:00.

Это был единственный выезд передвижной лаборатории в период с 7 по 9 июля, сообщает областное минприроды. Результаты анализа проб, отобранных в эти дни стационарными постами мониторинга воздуха (Канищево, Песочня, Рязанский Кремль), были в пределах нормы.