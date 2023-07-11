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НовостиОбщество11 июля 2023 6:04

В Горроще выявили превышение ПДК сероводорода в воздухе в 4,4 раза

Замеры проводились передвижной лабораторией 7 июля
Источник:kp.ru

Передвижная экологическая лаборатория выявила на улице Островского в Рязани три превышения ПДК сероводорода в воздухе. Замеры проводились у дома №29 7 июля между 11:20 и 15:20. Максимальную концентрацию, которая была выше предельно допустимой в 4,4 раза, приборы зафиксировали в 14:00.

Это был единственный выезд передвижной лаборатории в период с 7 по 9 июля, сообщает областное минприроды. Результаты анализа проб, отобранных в эти дни стационарными постами мониторинга воздуха (Канищево, Песочня, Рязанский Кремль), были в пределах нормы.