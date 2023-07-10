«Не допустить повторных разрытий на одном участке». В мэрии Рязани обсудили подготовку к зиме

На Первомайском проспекте работают специалисты РМПТС и Рязаньгоргаза.

В администрации Рязани подняли вопрос подготовки города к зиме 2023-2024 гг. Чиновники и специалисты обсудили графики ремонтных работ и гидравлических испытаний, подведения сетей к строящимся детским садам в Семчине и Кальном, а также к госпиталю в Дашково-Песочне. Все работы ведутся по графику, и претензий к ресурсоснабжающим организациям нет.

Как отметила пресс-служба администрации, графики ремонтных работ организации согласуют между собой, чтобы «не допускать повторных разрытий на одних и тех же участках». В качестве примера привели работы на Первомайском проспекте, где кроме ремонта теплотрассы, который ведут специалисты РМПТС, работают и сотрудники Рязаньгоргаз.

Руководитель городской администрации Виталий Артемов заявил о необходимости обследовать и своевременно отремонтировать крыши всех подстанций, чтобы осенью во время дождей не было отключений. Кроме того, Артемов поручил окосить участки, прилегающие к объектам энергетики и изолировать трубы.