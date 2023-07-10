Путин официально назначил Дмитрия Коданёва прокурором Рязанской области

Владимир Путин назначил Дмитрия Коданёва прокурором Рязанской области.

Прокурором Рязанской области официально стал Дмитрий Коданёв. Соответствующий Указ 10 июля 2023 года подписал президент РФ Владимир Путин.

4 июля в Совете Федерации прошло совместное заседание комитетов на котором рассмотрели кандидатуру Дмитрия Коданёва на должность прокурора Рязанской области. К самому Коданёву у сенаторов вопросов не возникло. Они просто зачитали его положительную характеристику с достижениями, а потом утвердили его кандидатуру единогласно.

Дмитрий Коданёв родился в 1972 году в городе Калинин (ныне Тверь). Там же окончил Тверской госуниверситет. В органах прокуратуры работает с 1997-го (биография подробнее).