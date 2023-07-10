Движение по перекрытой ранее части Первомайского проспекта запустят 11 июля.

Движение по Первомайскому проспекту между улицами Вокзальной и Типанова в Рязани после капремонта тепломагистрали запустят 11 июля. Ранее это планировалось сделать 10 июля, однако помешала погода, поясняет пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на заместителя главы Михаила Ромодина.

15 июля РМПТС приступит к замене трубопроводов под Первомайским проспектом между улицами Каширина и Пожалостина. Как и во время первого перекрытия, в объезд пустят весь транспорт, кроме общественного. На время работ на прилегающих улицах запретят парковаться.

«Завершить ремонт теплотрассы и открыть движение полностью планируется в течение месяца», - добавили чиновники.