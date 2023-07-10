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НовостиОбщество10 июля 2023 14:34

Погибшего в ходе СВО рядового Сергея Мерлина похоронили в Рязанской области

Траурные мероприятия прошли в Пителинском районе
Источник:kp.ru
Погибшего в СВО рядового Сергея Мерлина похоронили в Рязанской области. Фото: 62info.ru

Погибшего в СВО рядового Сергея Мерлина похоронили в Рязанской области. Фото: 62info.ru

10 июля в Рязанской области состоялись похороны рядового Сергея Мерлина. Будучи военнослужащим в/ч 61899, он принимал участие в СВО.

«Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей», - отметили в региональном правительстве.

О том, что Сергея Мерлина, похоронят 10 июля в поселке Пителино, стало известно чуть ранее. Тогда же сообщалось, что 40-летнего мужчину призвали в ряды вооруженных сил осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации.