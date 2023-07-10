Жили-были кот, енот и собака… За полгода в Рязанской области обнаружили 12 случаев бешенства

За полгода в Рязанской области зарегистрировали 12 случаев бешенства.

За первые полгода 2023 года в Рязанской области зарегистрировали 12 случаев бешенства, сообщает управление Россельхознадзора. По информации ведомства, среди зараженных бешенством числятся как дикие, так и домашние животные:

- крупный рогатый скот – два случая;

- собака – шесть случаев;

- лиса – два случая;

- кот – один случай;

- енот – один случай.

Очаги бешенства выявили в Клепиковском, Ухоловском, Пителинском, Сасовском, Рязанском, Ермишинском, Сапожковском и Сараевском районах.

В первых числах июля на территории Касимовского района обнаружили труп бешеной лисы. Об этом стало известно после исследования патологического материала (читать подробнее).