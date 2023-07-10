Неработающими в Рязани остаются 26 табло на остановках

Четыре табло из неработающих 26 не подлежат ремонту, а некоторые просто отключены от электричества.

26 информационных табло на остановках общественного транспорта остаются неработающими. 13 из них планируется отремонтировать в течение месяца, сообщила пресс-служба администрации Рязани 10 июля.

Еще девять табло отключила от электричества ресурсоснабжающая организация. Чиновники обещают, что четыре подключат вновь до конца июля. По остальным сроки неизвестны — работа ведется.

Полной замены ввиду невозможности ремонта требуют четыре табло на остановках:

- «ул. Циолковского» (в сторону Песочни);

- «ЦДМ «Гермес» (в сторону Песочни);

- «Больница имени Семашко» (в сторону улицы Есенина);

- «УРТ» (в сторону улицы Гагарина).

Цена табло без учета установки составляет 350-400 тыс. рублей, отмечают в горадминистрации. Средства можно будет предусмотреть в бюджете на 2024 год.