«Полуязыческая мифология». Рязанский митрополит не благословит скульптуры воинам в образе ангелов-хранителей

Против ангелоподобных скульптур воинов в Рязани выступил митрополит Марк. Фото: ryazan.gov.ru и vk.com/ryazeparh_logos

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк не благословит скульптуры воинам в образе ангелов-хранителей. Такие изваяния предлагалось установить на так называемой Аллее героев на Богородицком кладбище в Рязани.

«Образ какой-то странный и с крыльями. Вообще, я считаю, тема воинского подвига — это не тема для спекуляций. А в данной ситуации она стала предметом какого-то нового языческого мифотворчества», - прокомментировал архиерей в эфире епархиального радио «Логосъ-Рязань».

Как рассказал митрополит Марк, автор памятника в беседе с ним пояснил свою идею, и она состояла в том, что воин, отдавший жизнь за родину, как бы становится ангелом-хранителем для своих близких.

«Я спросил, откуда такие воззрения? Ведь церковь молится за души воинов. Какие ангелы-хранители? Это совсем другая тема. Это какая-то полуязыческая мифология. И зачем множить такие бредовые идеи?» - обозначил точку зрения священнослужитель.

Благословения таким памятникам, подчеркнул митрополит, он не даст.

«Призываю людей, которые настаивают на своем, отказаться от псевдодуховной идеи и не спекулировать на святой для всех нас теме воинского подвига», - произнес представитель духовенства.

Автором проекта областное правительство называло скульптора Олега Седова.