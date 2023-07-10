Украл из сейфа 640 тысяч и потратил на уплату алиментов. В Рязани задержали рецидивиста

В Рязани задержали рецидивиста, укравшего из сейфа бухгалтерии более 600 тысяч рублей.

В Рязани раскрыли кражу 640 тысяч рублей из офиса коммерческой организации, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Накануне в полицию обратился директор компании, офис которой находится на улице Островского. В заявлении руководитель указал, что деньги похитили из сейфа бухгалтерии в конце рабочего дня. Следов взлома кабинета и сейфа не было.

Вскоре оперативники выяснили, что недалеко от офиса сотрудники видели странного прохожего в медицинской маске. Когда его путь отследили, то оказалось, что мужчина заходил в один из ломбардов, где выкупил заложенные личные вещи.

Мужчину разыскали и задержали. Им оказался 32-летний рязанец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи денег и оргтехники из офисов.

Как позже он рассказал полицейским, увидел, что дверь одного из кабинетов приоткрыта. Он вошел, взял со стола ключ и вставил его в замок сейфа – сейф открылся. Мужчина забрал 640 тысяч рублей и скрылся. Большую часть этой суммы он потратил на уплату алиментов и личные нужды.