В Рязани прошел митинг против эвтаназии бездомных животных

Бездомные собаки - острая проблема больших городов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 8 июля, в Парке братства по оружию в Рязани горожане со своими питомцами вышли на митинг против инициативы Госдумы РФ.

Речь идет о наделении регионов России правом принимать собственные законы по обращению с бездомными животными. Рязанцы переживают, что региональный закон станет более жестоким по отношению к бродячим собакам.

Ситуацию КП-Рязань прокомментировала директор мини-приюта «Путь Домой» Татьяна Медведева:

- Смысл митинга заключался том, что люди против поправок в законе «Об ответственном обращении с животными». Мы переживаем, что в регионе введут эвтаназию, причем не по медицинским показателям, а для всех подряд бродячих собак и кошек. Наш метод ОСВВ: «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат».