В администрации Рязани «обеспокоены» работой Дирекции благоустройства города

Слева - директор ДБГ Александр Чубарыкин.

У руководства администрации Рязани есть претензии к организации работы Дирекции благоустройства города. Об этом пресс-служба органа власти сообщила по итогам рабочей встречи, посвященной подготовке к зиме.

«Наибольшую обеспокоенность вызвала организация работы Дирекции благоустройства города. Нерешенными остаются кадровые проблемы, вопросы ремонта техники, закупки запчастей и реагентов», - пишут представители мэрии.

Руководство ДБГ должно будет подготовить предложения по улучшению качества уборки городских территорий, которые обсудят на отдельном совещании.

До зимы глава администрации Рязани Виталий Артемов поручил провести инвентаризацию междворовых проездов вне зоны ответственности УК и разработать механизм уборки спорных участков.