Окажемся в мешке арктического холода. Рязань ждет серьезное похолодание

В Рязань придут похолодания, которые случаются один раз в 15 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Центральной России, в том числе – Рязанской области уже на этой неделе окажутся в мешке арктического холода.

Как отметили специалисты центра «Фобос», произойдет это из-за тыла циклона, куда будут прорываться «разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод».

«Такие похолодания случаются не чаще одного раза в 15 лет!» - уверены специалисты.

По их данным, днем 11 июля температура воздуха в Рязани будет +17… +19 градусов, 12 июля – 13… 15 градусов тепла, а 13 июля температура не поднимется выше +11… +13 градусов. Все эти дни будут сопровождаться дождями.