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НовостиПроисшествия10 июля 2023 8:45

Водитель и 16-летний пассажир пострадали в ДТП с Kia в Рязанской области

Легковушка съехала с дороги и опрокинулась
Источник:kp.ru
Молодой водитель не справился с управлением.

Молодой водитель не справился с управлением.

9 июля в Рязанской области автомобиль KIA Spectra съехал с дороги и опрокинулся. Это случилось примерно в 14:50 на 118 километре трассы Ряжск - Касимов - Нижний Новгород в Шиловском районе.

По данным областного УМВД, за рулем был 21-летний житель города Мичуринска. Водителю и его 16-летнему пассажиру в результате ДТП потребовалась медицинская помощь.

Всего за пятницу и выходные в Рязанской области в 14 ДТП с пострадавшими различные травмы получили 16 человек.

Виден след автомобиля на обочине.

Виден след автомобиля на обочине.