Водитель и 16-летний пассажир пострадали в ДТП с Kia в Рязанской области

Молодой водитель не справился с управлением.

9 июля в Рязанской области автомобиль KIA Spectra съехал с дороги и опрокинулся. Это случилось примерно в 14:50 на 118 километре трассы Ряжск - Касимов - Нижний Новгород в Шиловском районе.

По данным областного УМВД, за рулем был 21-летний житель города Мичуринска. Водителю и его 16-летнему пассажиру в результате ДТП потребовалась медицинская помощь.

Всего за пятницу и выходные в Рязанской области в 14 ДТП с пострадавшими различные травмы получили 16 человек.