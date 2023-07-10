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НовостиОбщество10 июля 2023 8:13

Двух котят, прятавшихся в дупле, спасли волонтеры-медики в Рязани

В Рязани волонтеры медуниверситета спасли котят из дупла
Источник:kp.ru
На улице Белякова в Рязани волонтеры медуниверситета спасли котят из дупла. Фото: МСО РязГМУ "Salus" им. В.И. Васильева.

На улице Белякова в Рязани волонтеры медуниверситета спасли котят из дупла. Фото: МСО РязГМУ "Salus" им. В.И. Васильева.

Воскресным днем 9 июля в Рязани спасли двух котят, которые находились в дупле. Сделали это волонтеры МСО РязГМУ «Salus» им. Васильева.

«Выезжали на улицу Белякова. Там котята самостоятельно не могли спуститься с дерева и прятались от дождя в дупле. Все прошло удачно, животных передали заявителям!» - говорится в сообщении активистов.

А 5 июля на Оке рязанец поймал сома весом 50,5 кг и длиной 185 см. Рыбина была настолько здоровой, что рыбак не смог сам затащить ее в лодку (читать подробнее).