Двух котят, прятавшихся в дупле, спасли волонтеры-медики в Рязани

На улице Белякова в Рязани волонтеры медуниверситета спасли котят из дупла. Фото: МСО РязГМУ "Salus" им. В.И. Васильева.

Воскресным днем 9 июля в Рязани спасли двух котят, которые находились в дупле. Сделали это волонтеры МСО РязГМУ «Salus» им. Васильева.

«Выезжали на улицу Белякова. Там котята самостоятельно не могли спуститься с дерева и прятались от дождя в дупле. Все прошло удачно, животных передали заявителям!» - говорится в сообщении активистов.

А 5 июля на Оке рязанец поймал сома весом 50,5 кг и длиной 185 см. Рыбина была настолько здоровой, что рыбак не смог сам затащить ее в лодку (читать подробнее).