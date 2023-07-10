Рязанцам предложили проголосовать по поводу законопроекта о гражданском браке

Брак или не брак – тема сегодняшнего опроса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одна из парламентских партий подготовила законопроект, который позволит признать нажитое в гражданском браке имущество совместной собственностью. С одной стороны, эта инициатива фактически приравнивает отношения в браке и без него, и может найти поддержку определенной части населения, считающей «штамп в паспорте» пережитком прошлого. Ведь имущественные отношения – одна из основных сторон взаимоотношений супругов – официальных или гражданских.

С другой стороны, права собственности регламентируются гражданским кодексом, семейные отношения – семейным кодексом и, наверняка, возможные вопросы совместной собственности вне брака будут ограничены различными условиями, включающими в себя договоры, семейные контракты и тому подобные бюрократические процедуры. Вполне резонно возникнет запрос на формирование простой и универсальной формы взаимодействия мужчины и женщины, решивших создать семью и учитывающих интересы обоих, а также их детей.

Самое интересное заключается в том, что такую простую и универсальную форму не надо изобретать, она уже давно существует, и имя ей – брачные отношения. Сторонники отношений «без штампа» в поисках оптимальной формулы взаимодействия с партнером, защищающей, в том числе, их имущественные права, неизбежно придут к формату «брак-2», где вместо «штампа» будет, например, галочка на Госуслугах. Так стоит ли огород городить ради смены названия отношениям?

Впрочем, отдадим этот вопрос на откуп нашим читателям. Брак или не брак – тема сегодняшнего опроса.

Как вы считаете, стоит ли признавать нажитое в гражданском браке имущество совместной собственностью, уравняв тем самым отношения в гражданском браке и в официальном?

- Конечно, стоит, ведь главное в отношениях – любовь и доверие, а не штамп в паспорте;

- Пожалуй, да, это может упорядочить имущественные отношения, а заключать ли брак – решать самим «молодым»;

- Да, стоит, ведь в этом случае гражданские отношения фактически придут к официальному браку;

- Нет, гражданский брак – это сожительство и регламентировать совместное имущество здесь невозможно;

- Нет, конечно. Если «гражданские» не думают о будущем своих детей, это их проблемы;

- Нет, не стоит, это может создать прецедент, который приведет к уничтожению института брака;

- Не надо ничего менять, каждая пара сама должна решить, что ей важнее;

- Затрудняюсь ответить.

Свой вариант пишите в комментариях.

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