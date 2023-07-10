Двух человек спасли и 20 эвакуировали во время пожара в Рязани.

Вечером 9 июля в Рязани на улице Островского загорелась квартира в доме №43. Вызов в МЧС, по данным пресс-службы областного управления, поступил в 19:58.

В 20:14 пожар был локализован на площади 30 кв.м. В 20:32 объявлено о его ликвидации.

«20 человек, из них один ребенок, эвакуированы пожарными подразделениями. Два человека (мужчины) спасены», - рассказали в ГУ МЧС по Рязанской области.

В Telegram-канале "Рязань" появилось видео с места событий, снятое в тот момент, когда один из находившихся в квартире людей спасается по установленной пожарными лестнице.