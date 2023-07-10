Рязанская область заняла 34 место по просроченной задолженности по ипотеке

Рязанская область заняла 44 место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рязанская область заняла 44 место в рейтинге регионов России по развитию ипотеки. Такие данные приводит РИА «Новости», основываясь на собственных исследованиях.

Так, за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного населения количество ипотечных кредитов составило 19,8. Их количество за пять месяцев 2023 года выросло на 36,7% относительно аналогичного периода 2022 года.

Средний размер ипотечного кредита в январе-мае 2023 года в Рязанской области составляет 3,28 млн рублей, а доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2023 года - 0,29% (34 место в России по данному показателю).

В начале июля 2023 года выяснилось, что Рязанская область заняла 74 строчку рейтинга российских регионов по качеству дорог, вновь оказавшись в нижней части (читать подробнее).