Комментатор Роман Нагучев назвал звездой дня арбитра из Касимова.

Известный комментатор Роман Нагучев поделился в Telegram видео из Касимова. На нем линейный судья обслуживает матч между местным ФК «Конфеста» и «Народной Командой», в которую вошли игроки медиалиги - бывшие футболисты клубов РФПЛ.

Встреча проходила 9 июля под непрекращающимся дождем, и помощнику главного арбитра пришлось бегать вдоль бровки по сплошной луже.

«Звезда дня - арбитр из Касимова Андрей Бушуев, который совместил водные процедуры с матчем Народная Команда - ФК Конфеста», - написал Нагучев.

Вдобавок комментатор привел строчки из песни группы «Animal Джаz»: “Три полоски на кедах // Под теплым дождем”.