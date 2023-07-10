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НовостиОбщество10 июля 2023 6:37

Комментатор Роман Нагучев назвал звездой дня арбитра из Касимова

Помощнику главного судьи под непрекращающимся дождем пришлось бегать вдоль бровки по сплошной луже
Источник:kp.ru
Комментатор Роман Нагучев назвал звездой дня арбитра из Касимова.

Комментатор Роман Нагучев назвал звездой дня арбитра из Касимова.

Известный комментатор Роман Нагучев поделился в Telegram видео из Касимова. На нем линейный судья обслуживает матч между местным ФК «Конфеста» и «Народной Командой», в которую вошли игроки медиалиги - бывшие футболисты клубов РФПЛ.

Встреча проходила 9 июля под непрекращающимся дождем, и помощнику главного арбитра пришлось бегать вдоль бровки по сплошной луже.

«Звезда дня - арбитр из Касимова Андрей Бушуев, который совместил водные процедуры с матчем Народная Команда - ФК Конфеста», - написал Нагучев.

Вдобавок комментатор привел строчки из песни группы «Animal Джаz»: “Три полоски на кедах // Под теплым дождем”.