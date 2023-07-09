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НовостиПолитика9 июля 2023 16:37

Рязанское отделение ДОСААФ России возглавил Анатолий Бороненков

Это председатель Общероссийского профсоюза военнослужащих в Рязанской области
Источник:kp.ru
Рязанское отделение ДОСААФ России возглавил Анатолий Бороненков.

Рязанское отделение ДОСААФ России возглавил Анатолий Бороненков.

Анатолий Бороненков стал исполняющим обязанности председателя отделения ДОСААФ в Рязанской области. При этом он занимает должность начальника отдела по подготовке специалистов.

Анатолий Бороненков родился 1970 году в Рязани. В 1993-м окончил Рязанское училище связи, затем отучился в Московском Военном Институте ФПС РФ, Современной Гуманитарной Академии.

В 2013-2018 годах Бороненков был депутатом Рязанской городской Думы. С 2014 года он значится директором ГАУ ДО РО «Спортшкола по футболу». С 2004-го является председателем Рязанской областной организации «Общероссийского профессионального союза военнослужащих» и членом ЦК Общероссийского профсоюза военнослужащих.