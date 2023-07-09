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НовостиОбщество9 июля 2023 13:41

Елена Сорокина создала новую страницу и стала рассказывать истории молодоженов

По словам руководительницы ГУ ЗАГС, 8 июля в брак вступили 112 пар
Источник:kp.ru
Новую страницу в новом статусе экс-градоначальница Елена Сорокина (или ее помощники) начала вести 8 июля.

Новую страницу в новом статусе экс-градоначальница Елена Сорокина (или ее помощники) начала вести 8 июля.

Бывшая глава администрации Рязани Елена Сорокина создала новую страницу в соцсетях. Теперь в статусе и.о. начальника ГУ ЗАГС по Рязанской области.

Первая публикация на ее странице появилась в День семьи, любви и верности. И посвящена эта запись, естественно, празднику, отмечавшемуся 8 июля. По словам чиновницы, в минувшую субботу заключено 112 браков.

Далее Елена Сорокина рассказала истории нескольких новоиспеченных супружеских пар: Артема и Анны Сальниковых, Виталия и Людмилы Соловьевых, Максима и Елизаветы Цупиных.

Ранее ЗАГС публиковал фотографии свадеб в День семьи, любви и верности.