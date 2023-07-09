Об очень сильных дождях в Рязанской области в ночь на 10 июля предупредило МЧС.

ГУ МЧС опубликовало метеопредупреждение в связи с интенсивными осадками. Со ссылкой на Рязанский гидрометцентр ведомство сообщает, что в ночь с 9 на 10 июня будет лить как из ведра в восточной части региона.

Причем, как ожидается, дожди будут идти до самого утра:

«Ночью с 9 на 10 июля с сохранением до 9 часов 10 июля по восточной половине Рязанской области ожидаются очень сильные дожди», - сказано в тексте метеопредупреждения.