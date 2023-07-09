Каждый 10-й умер, не зная диагноза: у многих рязанцев опухоли находят при вскрытии

Самыми смертоносными в 2022 году в Рязанской области оказались опухоли органов дыхания и желудка.

Правительство Рязанской области обновило аналитическую часть программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», рассчитанной на 2019-2024 годы. Ее основой стали статистические данные за 10 лет - с 2013-го по 2022-й.

Чаще всего за этот период выявлялись злокачественные образования (ЗНО) молочной железы, органов дыхания (трахеи, бронхов, легкого), желудка и кишечника (ободочной и прямой кишки).

Показатель смертности за 10 лет, если верить представленной информации, уменьшился на 22,3%, однако в 2022 году наблюдалась обратная тенденция - прибавка 3,1%. Самыми смертоносными в прошлом году оказались опухоли органов дыхания (26,4 случая на 100 тыс. человек) и желудка (19,4 случаев на 100 тыс. Человек).

В 2022 году в Рязанской области наблюдался резкий рост числа умерших, не состоявших на диспансерном учете. Таких случаев было 11,6 на 100 смертей от ЗНО.

«Число умерших от ЗНО, не состоявших под диспансерным наблюдением в медицинских организациях, увеличилось за 10 лет в 7,7 раза. В основном ежегодно этим умершим диагноз установлен при вскрытии», - говорится в документе.