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НовостиПроисшествия8 июля 2023 14:39

СК начал проверку после гибели ребенка при падении из окна 10-го этажа в Рязани

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Источник:kp.ru
СК начал проверку после гибели ребенка при падении из окна 10-го этажа в Рязани.

СК начал проверку после гибели ребенка при падении из окна 10-го этажа в Рязани.

После гибели пятилетнего ребенка СУ СК России по Рязанской области начало проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в ведомстве, по данному факту Московский межрайонный следственный отдел города Рязани организовал доследственную проверку.

- В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Мальчик выпал с москитной сеткой с высоты десятого этажа. Ребенок остался один в комнате и без присмотра оказался рядом с окном.