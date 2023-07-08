СК начал проверку после гибели ребенка при падении из окна 10-го этажа в Рязани.

После гибели пятилетнего ребенка СУ СК России по Рязанской области начало проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в ведомстве, по данному факту Московский межрайонный следственный отдел города Рязани организовал доследственную проверку.

- В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Мальчик выпал с москитной сеткой с высоты десятого этажа. Ребенок остался один в комнате и без присмотра оказался рядом с окном.