В Рязанской области ожидаются 24 градуса и дожди в воскресенье

В Рязанской области ожидаются 24 градуса и дожди 9 июля. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало рязанцам, какая погода их ждет в воскресенье, 9 июля. Прогноз опубликовало ведомство у себя на сайте.

В регионе будет облачно. Ночью ожидается кратковременный дождь. Днем тоже обещают дождь, местами сильный. В отдельных районах прогнозируют грозу.

Ветер подует северный, со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы составят 12-17 м/с.

Ночью похолодает: +14...+19°С. Днем столбики термометра покажут от +19 до +24 градусов Цельсия.