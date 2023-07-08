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НовостиОбщество8 июля 2023 12:27

В Рязанской области ожидаются 24 градуса и дожди в воскресенье

Ночью похолодает до +14 градусов
Источник:kp.ru
В Рязанской области ожидаются 24 градуса и дожди 9 июля.

В Рязанской области ожидаются 24 градуса и дожди 9 июля.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало рязанцам, какая погода их ждет в воскресенье, 9 июля. Прогноз опубликовало ведомство у себя на сайте.

В регионе будет облачно. Ночью ожидается кратковременный дождь. Днем тоже обещают дождь, местами сильный. В отдельных районах прогнозируют грозу.

Ветер подует северный, со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы составят 12-17 м/с.

Ночью похолодает: +14...+19°С. Днем столбики термометра покажут от +19 до +24 градусов Цельсия.