Скончалась на 85 году жизни заслуженный работник культуры РФ Валерия Журавлева

Умерла заслуженный работник культуры РФ Валерия Журавлева. Фото: https://vk.com/kadomdomkult

Скончалась заслуженный работник культуры РФ и ветеран труда Журавлева Валерия Михайловна. Ей было 85 лет. Об этом сообщили на странице Кадомского районного Дома культуры 8 июля.

Валерия Михайловна занимала пост начальника отдела культуры Кадомского района с 1977 по 1999 год. При ней было капитально отремонтировано 30 клубов, построены новое здания районного Дома культуры и детской школы искусств, а также открыт краеведческий музей.

Журавлева принимала активное участие в общественной деятельности. Долгие годы являлась председателем районного совета женщин, депутатом районного Совета, членом президиума районного совета ветеранов, а также председателем территориальной избирательной комиссии. Кроме того, она возглавляла клуб «Не стареем душой», а также являлась солисткой Хора ветеранов районного Дома культуры.

Ее награждали медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», а также знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

Попрощаться с Валерией Михайловной можно будет в воскресенье, 9 июля, в 8:30 в Храме Димитрия Ростовского.