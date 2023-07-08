В рязанской библиотеке имени Есенина откроется киноклуб

В ходе презентации книги про Андрея Тарковского, руководитель Культурного фронта России, инициатор и бессменный лидер кинофестиваля «Золотой витязь» Николай Бурляев передал Рязанской городской библиотеке имени С.А. Есенина первые 200 фильмов для организации постоянно действующего киноклуба.

Всего же коллекция «Золотого витязя» насчитывает 9000 кинокартин, которые со временем также появятся в афишах «Есенинской библиотеки». Репертуар будет в скором времени опубликован на сайте городского учреждения культуры.

8 июля состоялась презентация книги народного артиста РФ Николая Бурляева «Тарковский: «Боже! Чувствую руку Твою на затылке моем».