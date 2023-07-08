Новый детский сад собираются построить в поселке Лесной в Шиловском районе

Новый детский сад могут построить в Шиловском районе. Фото: https://vk.com/artyom_branov

В пятницу, 7 июля, вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов побывал в поселке Лесной Шиловского района, где вместе с администрациями района и поселка, а также председателем Рязоблдумы Аркадием Фоминым обсудил развитие социальной инфраструктуры населенного пункта. Соответствующий пост появился на странице у вице-губернатора.

Как сообщил Артем Бранов, в Лесном отремонтировали все основные дороги. Кроме того, в 2023 году приведут в порядок дворовые территории, а также завершится строительство детского парка. Уже к 1 августа благоустроят территории средней школы, капремонт которой был проведен в 2022 году.

По словам Бранова, сейчас готовится заявка в федеральный центр для решения вопроса о строительстве нового детского сада.