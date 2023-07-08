На Солотчинском шоссе под Рязанью произошло серьезное ДТП

На Солотчинском шоссе произошло серьезное ДТП. Фото: https://vk.com/solotchainfo

Вечером в пятницу, 7 июля, под Рязанью на Солотчинском шоссе случилась серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Солотча.инфо» в соцсети ВКонтакте.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Солотча – Рязань, рядом с поворотом на «Окскую жемчужину».

- Будьте осторожнее! – предупредил автор поста.

В комментариях рязанец написал, что иномарка получила сильные механические повреждения.

Официальная информация уточняется. О пострадавших ничего не известно.