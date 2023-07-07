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НовостиОбщество7 июля 2023 17:58

Девятая группа волонтеров «Единой России» из Рязанской области отправилась на Донбасс

Отъезд был организован от Штаба общественной поддержки «Единой России»
Источник:kp.ru
Девятая группа волонтеров «Единой России» из Рязанской области отправилась на Донбасс

Девятая группа волонтеров «Единой России» из Рязанской области отправилась на Донбасс

Добровольцы из Рязани, Скопинского и Александро-Невского районов две недели будут помогать медикам в госпитале Луганской народной республики. Им предстоит ухаживать за раненными бойцами – участниками специальной военной операции.

Людмила С. едет волонтером второй раз.

«Очень рассчитываем на то, что наши добрые слова и дела помогут ребятам побыстрее выздороветь и встать в строй. До первой поездки я прошла курсы сестринского дела на базе Рязанского медицинского университета имени И.П. Павлова, поэтому уже имею определенный опыт оказания первой медицинской помощи. И надеюсь на то, что это поможет мне оказать действенную помощь нашим военным», – рассказала она.

Группу провожала руководитель регионального исполкома партии «Единой России» Юлия Феоктистова.

«Сегодня мы отправляем девятую группу рязанских волонтеров. Спасибо вам огромное, что проявили желание стать волонтерами. Удачи вам в ваших начинаниях. Ждем вас домой», - сказала Юлия Феоктистова.