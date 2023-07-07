Осудили рязанца, нанесшего оскорбительные надписи в адрес ВМФ РФ

Рязанца, который нанес оскорбительные надписи в адрес ВС РФ в парке, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

29-летнего рязанца признали виновным в вандализме, если быть точнее, исходя из ч.1 ст. 214 УК РФ, в «осквернении иных сооружений», сообщает прокуратура Рязанской области.

Суд установил, что не позднее 22 мая 2022 мужчина аэрозольным баллончиком с желтой краской нанес на объекты, установленные в парке Морской славы, надпись ненормативного содержания, искажающую эстетический внешний вид сооружений.

Во время судебного следствия 29-летний подсудимый вину не признал, но прокуратура считает, что его вина полностью доказана.

В итоге мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В мае 2022 года стало известно, что в парке Морской славы появились надписи у фрагмента рубки подводной лодки БС-257 «Ленок» и имитаторе подводной лодки МГ-44. Неизвестный краской сделал надпись, которая могла дискредитировать ВС РФ и Военно-морской флот России.