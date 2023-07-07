И град, и ливни, и дожди при 31 градусах. Рязанцев 8 июля ждет еще один день сильной жары

Рязанцам обещают 8 июля жару и ливни.

В субботу, 8 июля, в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременный дождь, местами ливень, гроза и град, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в субботу будет южный, с переходом на северный, порывами до десяти метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +15... +20 градусов, днем +27... +32 градуса, местами жара.

По информации специалистов центра «Фобос», днем 8 июля температура воздуха не поднимется выше 22 градусов, а 9 июля и вовсе – выше 17 градусов.