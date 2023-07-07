«Где никогда не кончаются желуди». Спасенный кабаненок погиб в Окском заповеднике

Спасенный кабаненок Хрюня погиб в Окском заповеднике. Фото: https://t.me/sus198205

В Окском заповеднике погиб кабаненок, которого спасли еще весной. Об этом рассказали в Telegram-канале «Вепри и их друзья».

- Только что у меня на руках Хрюня ушла за радугу, в вечные дубравы, где никогда не кончаются желуди… Мы сделали все, что смогли, - говорится в посте.

Ранее спасенный кабаненок оставался единственный из помета: его мать погибла, а братья и сестры были загрызены волками.

Как сообщила сотрудница заповедника Надежда Панкова, возможной причиной смерти стал сепсис.

- Гнойники на шее, которые были у нее с самого начала, оказались не безобидными, инфекция стала распространяться. Это совпало с глистогонкой, возможно, глистогонка ослабила организм, - рассказала Панкова.