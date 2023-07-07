Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июля 2023 10:45

Два очага дикой конопли уничтожили под Рязанью

В Милославском и Старожиловском районах выявили 1394 квадратных метра дикорастущей конопли
Источник:kp.ru
В Рязанской области выявили и уничтожили два очага с дикой коноплей.

В Рязанской области выявили и уничтожили два очага с дикой коноплей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух районах Рязанской области сотрудники полиции выявили и ликвидировали очаги дикорастущей конопли в рамках проведения операции «Мак-2023». Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России.

Речь идет о находке в Милославском районе, где площадь зарослей составила 1364 квадратных метра, а также в Старожиловском, в котором выявили 30 квадратных метров конопли.

Чтобы устранить возможность заготовки наркопотребителями сорной конопли в качестве сырья для приготовления наркотиков, полицейские уничтожили эти очаги.

Территории области продолжают обследовать.