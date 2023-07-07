Два очага дикой конопли уничтожили под Рязанью

В Рязанской области выявили и уничтожили два очага с дикой коноплей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух районах Рязанской области сотрудники полиции выявили и ликвидировали очаги дикорастущей конопли в рамках проведения операции «Мак-2023». Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России.

Речь идет о находке в Милославском районе, где площадь зарослей составила 1364 квадратных метра, а также в Старожиловском, в котором выявили 30 квадратных метров конопли.

Чтобы устранить возможность заготовки наркопотребителями сорной конопли в качестве сырья для приготовления наркотиков, полицейские уничтожили эти очаги.

Территории области продолжают обследовать.