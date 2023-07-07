В домах на трех улицах Рязани отключат горячую воду с 10 по 14 июля

С 10 по 14 июля в Рязани отключат горячую воду в нескольких домах на трех улицах Горрощи. МУП «РМПТС» продолжает плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

Список из семи адресов опубликовала пресс-служба городской администрации:

- ул. 7-я Линия, д. 5, д. 7;

- ул. Ленинского Комсомола, д. 83, д. 85, д. 87;

- ул. Стройкова, д. 84 корп. 1, д. 84 корп. 2.

Всего в июле в Рязани отключения ГВС затронут без малого полтысячи адресов, из которых большая часть — это жилые дома (читать подробнее).