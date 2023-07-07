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НовостиПроисшествия7 июля 2023 9:28

В полиции рассказали подробности жесткого ДТП на Северной окружной

42-летний водитель корпоративного автобуса врезался в «Газель»
Источник:kp.ru
В жестком ДТП на Северной окружной пострадали двое водителей. Фото: https://t.me/novgaz_rzn

В жестком ДТП на Северной окружной пострадали двое водителей. Фото: https://t.me/novgaz_rzn

В результате серьезной аварии на Северной окружной дороге Рязани пострадали двое водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло утром 7 июля, около строения №21. По предварительной информации полиции, 42-летний мужчина, сидя за рулем автобуса врезался в «Газель» под управлением 28-летнего мужчины. От мощного удара машина слетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии водителей с полученными травмами госпитализировали в больницу.

Полиция проводит проверку.