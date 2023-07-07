«Газель» слетела в кювет после столкновения с автобусом на Северной окружной

На Северной окружной столкнулись корпоративный автобус «Пятерочки» и «Газель». Фото: https://t.me/novgaz_rzn

В пятницу, 7 июля, на Северной окружной дороге Рязани в дождь случилась серьезная авария с участием «Газели» и автобуса. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 10:40 на стыке старого и нового асфальтовых покрытий. Сообщается, что груженая яблоками и капустой «Газель» столкнулась с корпоративным автобусом «Пятерочки».

Автобус остался на дороге, однако «Газели» повезло меньше – та улетела в кювет. Водители машин получили травмы.

На месте работают ГИБДД и бригада скорой помощи.

На Северной окружной столкнулись корпоративный автобус «Пятерочки» и «Газель». Фото: https://t.me/novgaz_rzn